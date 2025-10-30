Vitale: “Non è il caso di sparare tutto su Pioli, è in confusione ma tutto si risolverà”

A Lady Radio è intervenuto l’ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese Pino Vitale per commentare la situazione in casa viola: “Pioli è in grande difficoltà, l’ho visto in confusione ma non credo sia l’unico colpevole perché è un problema generale e Pioli non ha tutte le responsabilità del caso. Ieri non è una partita da prendere in considerazione perché la svolta deve arrivare da domenica quando ricomincia un altro campionato. Spero che tutto si risollevi, ma se col Lecce non andasse bene bisognerebbe agire con forza e trovare insieme un’uscita con l’intervento di Commisso.”

Prosegue: “Spero che Pioli rimanga e risolva la situazione, chiaramente deve comprendere che ha una rosa con delle mancanze strutturali e deve cercare di portare più personalità nel mezzo, ma non bisogna sparare ciecamente solo su di lui.”

Su Pradé: “Troppo facile parlare dopo di dimissioni senza poi far vedere i fatti, ma non voglio parlare della società che senza la presenza fissa di Commisso ha un handicap forte. Commisso non ha rimesso una figura come quella di Barone e ora ne avverti la mancanza.”

Sul Lecce: “Partita difficilissima, ma se vinciamo come spero poi riusciremo a risalire nell’altra metà di classifica più nobile. Non dobbiamo vedere tutto nero perché la Fiorentina non è così scarsa come tutti ora credono e tutto poi gira, arriveremo noni o decimi.”