Vitale:" Pioli si svegli, se trova delle varianti può ancora salvare la stagione. A Gennaio in attacco.."

Nella settimana che porta alla partita interna contro l’Empoli, Il Brivido Sportivo ha intervistato l’ex direttore sportivo azzurro Pino Vitale che sulla Fiorentina dice: “Pioli è un buon allenatore,...

Nella settimana che porta alla partita interna contro l’Empoli, Il Brivido Sportivo ha intervistato l’ex direttore sportivo azzurro Pino Vitale che sulla Fiorentina dice: “Pioli è un buon allenatore, credo però che anche lui debba dare qualcosa in più. Deve trovare delle alternative di gioco e di uomini, se vuole uscire dall’ampasse. Con Corvino non sono mai stato tenero, secondo me ha fatto tante scommesse d’accordo con la società. La Fiorentina potrebbe fare qualcosa nel mercato invernale, anzi, credo che in attacco farà sicuramente qualche acquisto significativo”.

Il Brivido Sportivo