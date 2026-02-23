23 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:34

Vitale: "Contro il Pisa sarà una partita molto importante. Con Paratici la Fiorentina è cambiata"

Vitale: “Contro il Pisa sarà una partita molto importante. Con Paratici la Fiorentina è cambiata”

23 Febbraio · 15:17

Aggiornamento: 23 Febbraio 2026 · 15:17

#FiorentinaVitale

Il giornalista Vitale ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, spiegando come la Fiorentina sia cresciuta con l’arrivo di Paratici e di come sia importante la partita di sta sera contro il Pisa: “All’inizio Vanoli era finito in un vortice, ma poi l’arrivo di Paratici ha aiutato tanto anche lui. Ha avuto l’intuizione su Parisi. L’allenatore non sapeva con chi parlare, alla Fiorentina mancava una figura come la sua.
Stasera la Fiorentina deve solo vincere. Se batti il Pisa la condanni, così come è successo al Verona. La strada presa dai viola mi sembra buona. Come terza candidata alla retrocessione vedo la Cremonese”.

