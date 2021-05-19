Vitale: "Sarei dispiaciuto se non arrivasse Gattuso. Vlahovic deve..."

Vitale ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic.

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L'ex dirigente Pino Vitale ha rilasciato un'intervista su Lady Radio e ha parlato anche del possibile arrivo del tecnico, Gennaro Gattuso, alla Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: "I tecnici molte volte ti dicono di no perché non ti ritengono all’altezza, però sarei dispiaciuto se non arrivasse Gattuso alla Fiorentina. Secondo me avrebbe fatto molto bene a Firenze. Infine al presidente Commisso dobbiamo solamente dirgli grazie anche se secondo me poteva spendere meno soldi in questi primi due anni. Vlahovic? Deve restare un altro anno qui, gli farei un contratto a tre milioni con bonus sul piazzamento della squadra a fine anno".

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