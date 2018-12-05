Vitale: "Zaniolo via gratis perché il babbo dava noia. Con Mancini persi due talenti..."
Pino Vitale, dirigente di lungo corso, ha parlato degli ex viola Mancini e Zaniolo ai microfoni di Radio Blu: "Mancini e Zaniolo? Dovreste chiedere a Corvino come mai sono stati persi così. Su Mancini...
A cura di Paolo Lazzari
05 dicembre 2018 14:20
Pino Vitale, dirigente di lungo corso, ha parlato degli ex viola Mancini e Zaniolo ai microfoni di Radio Blu: "Mancini e Zaniolo? Dovreste chiedere a Corvino come mai sono stati persi così. Su Mancini c’è stato anche qualche passaggio non molto chiaro, mentre Zaniolo è stato mandato via gratis perchè il babbo dava noia. La Fiorentina ha perso a zero due talenti che sono titolari dell’Under 21 e già nel giro della Nazionale".