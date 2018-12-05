Vitale: "Zaniolo via gratis perché il babbo dava noia. Con Mancini persi due talenti..."

Pino Vitale, dirigente di lungo corso, ha parlato degli ex viola Mancini e Zaniolo ai microfoni di Radio Blu: "Mancini e Zaniolo? Dovreste chiedere a Corvino come mai sono stati persi così. Su Mancini...

A cura di Paolo Lazzari 05 dicembre 2018 14:20

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