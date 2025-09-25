Vitale difende Pioli: "Assurdo metterlo in discussione ora, rimetterà la barca sulla giusta rotta"

L’ex dirigente al Salotto Viola di Italia7 invita alla calma: due punti sono pochi, ma non è il momento di mettere in discussione Pioli

Pino Vitale, ex dirigente sportivo di lungo corso, è intervenuto durante la trasmissione Salotto Viola su Italia7 per commentare il difficile avvio di campionato della Fiorentina. Le sue parole sono un chiaro messaggio di fiducia nei confronti di Stefano Pioli, nonostante la partenza a rilento della squadra.

"E' stato un inizio di campionato brutto, non ci sono dubbi. Due punti sono pochi", ha ammesso Vitale senza giri di parole. Ma, allo stesso tempo, ha sottolineato come serva pazienza e fiducia nel lavoro dell’allenatore: "E' un po' in confusione ma io sono convinto che Pioli la rimetterà a posto anche se deve trovare gli uomini giusti al posto giusto". Vitale ha poi criticato chi già mette in discussione il tecnico: "Assurdo metterlo in discussione ora: bisogna saper aspettare perché sono convinto che rimetterà la barca sulla giusta rotta".

Un appello alla calma, dunque, in un momento delicato, nella speranza che Pioli ritrovi presto l’equilibrio e la sua squadra torni a fare risultati.