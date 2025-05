Vitale: “Non è vero che è stato Pradè a rinnovare Palladino. Quest’anno la squadra era buona”

Pino Vitale, ex direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina, queste le sue parole:

“Commisso comanda, ha fatto un’azione di forza contro i fiorentini, i presidenti passano, i tifosi rimangono. Lui aspetterà la concessione dello stadio e poi venderà la Fiorentina, speriamo che lui tenga i giocatori importanti, bisogna riconoscere che da gennaio la Fiorentina è molto più forte dello scorso anno, la posizione della squadra è dal quarto al sesto posto, la Fiorentina deve stare in quella posizione. Non è vero che la scelta di rinnovare Palladino è stata di Pradè, è una scelta fatta dal presidente che fa un po come il marchese del grillo, che lui è lui e che gli altri non contano nulla.

La squadra non ha mai giocata bene, non è mai stata padrone del gioco, ha sempre giocato di rimessa. Io dei riscatti terrei Fagioli e Cataldi, non terrei Adli, Colpani, Zaniolo. Su Gudmundsson bisogna capire cosa pensa l’allenatore, il calciatore ha grande qualità ma ha dato meno di quello che avrebbe potuto dare. Se tieni questo allenatore devi andare dietro alle sue scelte, ma le scelte deve farle anche la società. Fagioli è un giocatore sopra la media in serie A, la Fiorentina ha un buon centrocampo, in difesa tornerà Valentini e ci sono tanti giocatori che torneranno, ci sono tanti prestiti in giro. Commisso deve farsi perdonare con i tifosi e prendere giocatori importanti come fatto quest’anno. I giocatori importanti non restano volentieri una squadra che non fa le coppe, ma dipende anche dai rapporti e dagli stipendi”