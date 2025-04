Vitale: “La Fiorentina adesso deve vincerle tutte, l’ottavo posto sarebbe un fallimento”

L’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per analizzare la situazione della squadra viola:

“La squadra di Palladino ha giocato una grande partita a San Siro, meritando la vittoria. Un punto non si butta via, ma ora siamo a un bivio decisivo: se arriviamo ottavi, significa che abbiamo fallito. Abbiamo una squadra più forte dello scorso anno e tre giocatori fondamentali: De Gea, Kean e Fagioli. La Juventus ha venduto quest’ultimo per 17 milioni per mantenere Douglas Costa a 50, un chiaro segnale che qualcosa non ha funzionato a Torino. La Fiorentina ora deve vincere tutte le ultime sette partite. Abbiamo il calendario migliore insieme alla Juventus. Il Bologna ha un percorso difficile e dovrà venire a Firenze, e non dimentichiamo cosa accadde all’andata.”

Vitale ha continuato: “Ora non ci sono più scuse, bisogna vincerle tutte. La Fiorentina ha tutte le carte in regola per farlo. Quello che è stato, è passato. Ora è il momento di guardare avanti con fiducia, grazie anche all’entusiasmo dei giocatori che sono esplosi. Il bottino pieno è l’unico obiettivo.”

Sul futuro di Kean, Vitale ha concluso: “Credo che Commisso stia già parlando con lui per offrirgli uno stipendio importante e farlo rimanere. Non dobbiamo preoccuparci troppo della clausola. Kean è un giocatore fondamentale e la Fiorentina ha creduto in lui. Kean deve molto a questo club.”