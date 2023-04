Vitale contro Biraghi: “Non è degno di indossare la fascia da capitano della Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di RTV38, l’ex direttore sportivo dell’Empoli, Pino Vitale, ha attaccato il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi: “Non è degno di indossare la fascia da capitano della Fiorentina. La sua assenza in occasione della presentazione della Fondazione Astori non è stata abbastanza sottolineata. Come quell’esultanza dopo il gol a Verona e poi per essersi battuto la mano al petto per ringraziare i tifosi dell’Inter che gli hanno dedicato uno striscione”.