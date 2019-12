Pino Vitale, ex dirigente sportivo anche dell’Empoli (tra le altre) attacca frontalmente Daniele Pradè ai microfoni di Radio Sportiva: “Nel calcio di oggi conta più la politica dei meriti. Alla Fiorentina serviva un ds giovane, come quello del Cittadella. Bisognava ripartire da zero, invece si è scelto di andare avanti per amicizie, non per merito. Ditemi voi cosa avrebbe fatto Pradè in carriera per meritarsi Firenze”.