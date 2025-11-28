Vitale: “Voglio avere fiducia, chiedo ai tifosi che hanno contestato giustamente, di sostenere la squadra”

Il Dirigente sportivo, Pino Vitale, ha parlato ai microfoni di LadyRadio, queste sono le sue parole sul momento Viola: “In questo momento la società è assente. Avremmo bisogno di un colpo del presidente Commisso. Il presidente ora non può parlare perché magari non sta bene, ma dovrebbe parlare qualcuno per lui: ma non di questi che ci sono a Firenze e che la tifoseria non stima più. Ci vuole qualcuno di più sostanzioso. Anche la moglie andrebbe bene. Qualcuno che ci dia forza. Poi ieri dopo il gol annullato a Ranieri ho visto rassegnazione negli occhi dei giocatori: ho visto una squadra triste”.

Su Dzeko: “Le parole di Dzeko sono più una richiesta di aiuto. Io credo che ne verremo fuori perché siamo superiori a 7-8 squadre che lottano per la salvezza. Voglio avere ancora più fiducia e chiedo ai tifosi che ieri hanno contestato giustamente, di sostenere la squadra”.

Su Vanoli: “L’allenatore ieri sera si è sgolato, ma deve cercare qualcosa per scuotere la squadra mentalmente. C’è bisogno di fortuna e che l’allenatore entri nella testa dei ragazzi. Non posso pensare che la Fiorentina sia quella di ieri sera”.