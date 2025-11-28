29 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:09

Vitale: “Voglio avere fiducia, chiedo ai tifosi che hanno contestato giustamente, di sostenere la squadra”

Vitale: “Voglio avere fiducia, chiedo ai tifosi che hanno contestato giustamente, di sostenere la squadra”

28 Novembre · 18:20

Vitale

Pino Vitale richiama la società, sprona la squadra e invita il pubblico a restare vicino al gruppo nonostante il momento complicato.

Il Dirigente sportivo, Pino Vitale, ha parlato ai microfoni di LadyRadio, queste sono le sue parole sul momento Viola: “In questo momento la società è assente. Avremmo bisogno di un colpo del presidente Commisso. Il presidente ora non può parlare perché magari non sta bene, ma dovrebbe parlare qualcuno per lui: ma non di questi che ci sono a Firenze e che la tifoseria non stima più. Ci vuole qualcuno di più sostanzioso. Anche la moglie andrebbe bene. Qualcuno che ci dia forza. Poi ieri dopo il gol annullato a Ranieri ho visto rassegnazione negli occhi dei giocatori: ho visto una squadra triste”.

Su Dzeko: “Le parole di Dzeko sono più una richiesta di aiuto. Io credo che ne verremo fuori perché siamo superiori a 7-8 squadre che lottano per la salvezza. Voglio avere ancora più fiducia e chiedo ai tifosi che ieri hanno contestato giustamente, di sostenere la squadra”.

Su Vanoli: “L’allenatore ieri sera si è sgolato, ma deve cercare qualcosa per scuotere la squadra mentalmente. C’è bisogno di fortuna e che l’allenatore entri nella testa dei ragazzi. Non posso pensare che la Fiorentina sia quella di ieri sera”.

