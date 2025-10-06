Vitale: “Basta che la Fiorentina vinca la prossima per ripartire con fiducia. Gud e Fagioli da recuperare”

L’ex dirigente Pino VItale ha parlato della Fiorentina, e si è detto fiducioso sul futuro della squadra di Pioli

L’ex dirigente e tifoso viola, Pino VItale, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola per commentare la situazione di casa Fiorentina: “Nel calcio c’è sempre chi è più forte come Kean, ma il fatto che guadagni tanti soldi e abbia premi non spacca lo spogliatoio, semmai le distanze che ci sono tra il suo stipendio e quello di altri giocatori come Dodò o Ranieri, così come va adeguato lo stipendio di Fortini, perché gioca in una squadra importante come la Fiorentina”.

Sul comunicato della Curva: “Io direi alla Curva, dove sono tutti ragazzi dal sangue viola, che ora ci vuole calma, perché la confusione mette in difficoltà la squadra. Nelle prossime due bisogna battere un colpo e vincere almeno una partita tra Milan e Bologna, e poi da quel momento lì sono convinto che si sblocchi. Non bisogna farci prendere dalle paure, il calendario è brutto, ma toccherà anche a noi di giocare contro le piccole. La Curva è giusto che esprima il suo dissenso, ma poi sarà il presidente a tirare le sue somme, ma ora bisogna stringersi intorno alla squadra e aiutarla”.

Su Pioli: “Sono convinto che rimetterà la situazione a posto. Il problema del suo arrivo sta nel contratto lungo, perché, secondo me, all’allenatore bisogna fare il contratto anno per anno, anche perché Pioli è una persona talmente per bene che, se le cose precipitassero, sarebbe il primo a togliere il disturbo. Bisogna trovare un risultato importante da cui ripartire con fiducia”.

Sulla personalità: “Nessuno dei due dirigenti che ha la Fiorentina ha la personalità per salire sopra Pioli e per dettare le cose nello spogliatoio. Bisognerebbe dire che la Fiorentina non può vincere il campionato, ma non può neanche essere questa. Maldini? Sarebbe una figura calcistica importante, che ha vinto lo Scudetto con Pioli, e che potrebbe dire due parole nello spogliatoio”.

Su Gudmundsson e Fagioli: “La Fiorentina ha bisogno di recuperarli, a centrocampo nessuno può cambiare la squadra, mentre questi due possono farlo”.