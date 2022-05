Vitale consiglia: “Fiorentina, prima l’abbassamento del prezzo di Torreira poi il riscatto”

Pino Vitale, ex direttore sportivo dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Bisogna prendere la parte buona di questa Fiorentina, nonostante la delusione dei tifosi. Italiano ha fatto una buona stagione, anche se ha avuto dei momenti buoi. Soprattutto visto il rendimento della squadra l’anno scorso. Detto ciò, rimane l’amore in bocca. La Fiorentina a Genova a sottovalutato l’avversario, visto la salvezza raggiunta da poco. Sicuramente, se la Sampdoria avesse dovuto salvarsi, la partita sarebbe stata diversa. L’Europa sarebbe una bella soddisfazione per la società, Italiano e i tifosi. Mercato? Serviva Berardi, non Ikonè. Piatek tornerà indietro, Cabral bisogna aspettarlo. Io aspetterei a riscattare Torreira a 15 milioni, aspettando l’abbassamento dei soldi richiesti“.

