2 Gennaio 2026

Vitale: “Parole di Ferrari incommentabili. Come può dire che Vanoli ha lavorato bene, non siamo mica stupidi”

2 Gennaio · 17:22

Aggiornamento: 2 Gennaio 2026 · 17:22

Pino Vitale commenta la decisione della società di concedere dei giorni liberi a Kean e le dichiarazione di Ferrari

Il direttore sportivo, Pino Vitale, ha parlato a Radio FirenzeViola, di Moise Kean: “Io intanto dico che ha fatto 25 gol l’anno scorso, quindi dovrebbe cominciare a farli. È troppo importante per la Fiorentina. Ora è partito per motivi personali… .Qualcuno gli dovrebbe dire, giacché è stata levata la fascia a Ranieri, di togliersi anche lui quel cerottino sull’occhio. Pensi a giocare, non a fare il rockettaro”.

Il DS si è poi soffermato sulle dichiarazioni di Alessandro Ferrari: “Sono incommentabili. Quando dice che l’allenatore ha lavorato bene… Non siamo mica stupidi. Il calcio si fa da tanto, non si poteva accettare che Commisso dicesse che Ferrari era un uomo di calcio. E ora non si può accettare che Ferrari dica questo di Vanoli. Con tutta la stima che c’è per il tecnico”.

