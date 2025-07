Vitale: “Kean merita un rinnovo importante e andrà incontro alla Fiorentina alzando la clausola”

Pino Vitale, dirigente sportivo di lungo corso, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno analizzando le strategie di mercato della Fiorentina, a partire dal tema caldo del rinnovo di Moise Kean. Queste le sue parole:

“La Fiorentina sta preparando una bella offerta per Kean, e penso che il calciatore la meriti: è importante, ha dimostrato il proprio valore. Quella cifra l’avrebbe trovata altrove, era fondamentale adeguare il suo contratto per quanto ha fatto. Ora vedremo gli sviluppi, ma intanto Kean resta un giocatore della Fiorentina. E visto l’atteggiamento del club, credo che lui stesso andrà incontro alla società, accettando di alzare l’eventuale clausola”.

Il dirigente ha poi parlato del mercato:

“Pioli è un allenatore serio, fa rendere la squadra in base a ciò che ha a disposizione. Riscattare Gudmundsson è stata una scelta giusta. Ma il mercato non è finito: serve ancora un centrocampista importante, e immagino che la società stia valutando con attenzione. Le prossime amichevoli diranno molto. Pioli sta testando Fagioli in regia, e in rosa ci sono calciatori da corsa come Mandragora, Ndour e Richardson. Ma manca un regista di grande personalità, e io investirei proprio lì”.