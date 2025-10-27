27 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni attacca: “Il problema è che manca Commisso, siamo senza comandante. Ferrari col calcio c’entra poco”

News

Bucchioni attacca: “Il problema è che manca Commisso, siamo senza comandante. Ferrari col calcio c’entra poco”

Redazione

27 Ottobre · 22:32

Aggiornamento: 27 Ottobre 2025 · 22:32

TAG:

BucchioniCommissoFerrariFiorentinaItalia 7Pioli

Condividi:

di

Enzo Bucchioni non risparmia critiche alla dirigenza della Fiorentina per la situazione in cui versa attualmente la squadra.

Enzo Bucchioni ha parlato ospite a Italia 7 riguardo il momento della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono molto preoccupato, speravo che Pioli potesse sistemare la situazione, anzi pensavo fosse la persona giusta per farci fare il salto di qualità. Sembrava che in Conference ci fosse stato un miglioramento, ma il Bologna ci ha messo a nudo, con l’aggravante che abbiamo una rosa superiore alla loro. Sta succedendo qualcosa di preoccupante e vedo Pioli molto nervoso: è preoccupante.”

Riguardo ai calciatori: “Fagioli passeggia, Nicolussi non è altro che un buon giocatore, Gosens è in calo e Pablo Marì sta sbagliando tanto. Le sostituzioni di Pioli danno l’idea che si sia disperati, basta vedere l’inserimento di Sabiri.”

Sulla natura dei problemi: “Il problema non è solo Pioli, ma la mancanza di Commisso. Le parole di Pradè hanno destabilizzato l’ambiente. Ferrari non può permettersi di rispondere ai tifosi: lui col calcio c’entra poco. Commisso deve tornare, la nave è senza comandante.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio