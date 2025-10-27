Bucchioni attacca: “Il problema è che manca Commisso, siamo senza comandante. Ferrari col calcio c’entra poco”

Enzo Bucchioni ha parlato ospite a Italia 7 riguardo il momento della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono molto preoccupato, speravo che Pioli potesse sistemare la situazione, anzi pensavo fosse la persona giusta per farci fare il salto di qualità. Sembrava che in Conference ci fosse stato un miglioramento, ma il Bologna ci ha messo a nudo, con l’aggravante che abbiamo una rosa superiore alla loro. Sta succedendo qualcosa di preoccupante e vedo Pioli molto nervoso: è preoccupante.”

Riguardo ai calciatori: “Fagioli passeggia, Nicolussi non è altro che un buon giocatore, Gosens è in calo e Pablo Marì sta sbagliando tanto. Le sostituzioni di Pioli danno l’idea che si sia disperati, basta vedere l’inserimento di Sabiri.”

Sulla natura dei problemi: “Il problema non è solo Pioli, ma la mancanza di Commisso. Le parole di Pradè hanno destabilizzato l’ambiente. Ferrari non può permettersi di rispondere ai tifosi: lui col calcio c’entra poco. Commisso deve tornare, la nave è senza comandante.”