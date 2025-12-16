Ferrari 13 giorni fa: “Ringrazio i calciatori per la bella atmosfera al Viola Park.” Oggi c’è la guerra

Sono ore infernali per la Fiorentina ed i suoi tifosi che dopo la sconfitta in casa contro il Verona si ritrova ultimissima a 6 punti dopo 15 giornate. Al Viola Park volano stracci, con uno spogliatoio in guerra e liti costanti tra i calciatori presenti in rosa. I calciatori viola non si sopportano e in alcune di queste liti sono arrivati anche alle mani. Una situazione di costante tensione che ha portato diversi calciatori a chiedere ai procuratori di guardarsi intorno anche perché mal sopportano l’idea di stare in ritiro con i compagni.

Eppure appena 13 giorni fa dopo la partita con l’Atalanta il DG della Fiorentina ad una cena di natale disse: “Che atmosfera c’è al Viola Park? Mah l’atmosfera è bella, ringrazio i nostri ragazzi per la bellissima atmosfera che si respira qui e sono convinto che da dopo l’unione con la curva ne usciremo.” Insomma un altra figuraccia del DG che come parla fa una gaffe o viene smentito poche ore dopo.

Poche ore prima di questa dichiarazione infatti era stato smentito da Palladino su i contatti avuti dopo l’esonero di Pioli. Poi aveva detto che Vanoli era ad un passo dal trovare la chiave e Vanoli pochi giorni dopo aveva dichiarato che non riusciva ad entrare nella testa dei calciatori. Infine la figuraccia più clamorosa. Quando alla presentazione di Goretti e Vanoli esclamò: “L’anno scorso abbiamo fatto 65 punti e c’eravamo solo io, Pradè e Rocco Commisso. E nessun altro.” Dimenticandosi clamorosamente di Goretti, seduto accanto a lui e appena proclamato nuovo DS per presunti meriti dimostrati da collaboratore di Pradè.

Errori allucinanti che testimoniano non solo le difficoltà di Ferrari a fare qualsiasi tipo di scelta calcistica visto la sua inadeguatezza al ruolo, ma anche a fare dichiarazioni. Cose che dovrebbe saper fare visto il passato da capo della comunicazione viola. Dichiarazioni che fanno il paio con quelle di Luca Ranieri che pochi giorni fa era venuto in conferenza stampa a raccontare di uno spogliatoio unito da “confronti bellissimi”. Forse un consiglio si può dare ai tesserati della Fiorentina. Quello di evitare quantomeno di prendere in giro i tifosi. Venire in conferenza stampa per dire bugie adesso non aiuta, si sa che le bugie hanno le gambe corte e la verità viene fuori velocemente