Ferrari: "Per noi questa è la partita, speriamo di ripartire oggi. Condivido le parole di Vanoli su Ranieri"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Fiorentina-Juventus. Queste le sue parole:

Cosa ha portato Vanoli?

"Vanoli ha portato tanti doppi allenamenti, è stata una settimana intensa ma i giocatori hanno reagito molto bene. Quando abbiamo parlato con lui ci è piaciuto proprio questo: la voglia e la consapevolezza di doversi calare in una realtà difficile con entusiasmo e rabbia".

Come stanno i giocatori? Queste per voi è la partita della svolta?

"I ragazzi erano stanchi per i carichi di lavoro e consapevoli, oggi per noi è la partita e sarebbe bello ripartire da qui. Ma in ogni caso bisogna ripartire con una mentalità diversa".

Condivide le parole di Vanoli su Ranieri?

"Condivido le parole del mister su Ranieri. Luca per noi è un ragazzo eccezionale, è arrivato in alto con fatica e rabbia. Quando era in prestito contro di noi faceva delle partite pazzesche perché è uno che si impegna dall'inizio alla fine, ha dei modi rudi ma è un ragazzo pulito che ha una voglia agonistica pazzesca".