Ferrari: “Certi che Joma saprà interpretare al meglio la nostra storia e il legame con la città di Firenze”

“Conosciamo e condividiamo come Club i valori del nostro partner”

Sul sito ufficiale della Fiorentina, in vista della presentazione delle nuove maglie, dopo l’accordo con Joma, il dg Alessandro Ferrari ha dichiarato: “È con piacere che diamo nuovamente il benvenuto a Joma nella famiglia Fiorentina. Conosciamo e condividiamo come Club i valori del nostro partner: qualità, innovazione, passione e una continua ricerca del miglioramento. Questo nuovo percorso nasce dalla volontà comune di costruire una partnership solida e di lungo periodo, capace di accompagnare la crescita della Fiorentina. Siamo certi che Joma saprà interpretare al meglio la nostra identità, la nostra storia e il forte legame con la città di Firenze e il suo patrimonio culturale”.