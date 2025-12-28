Speciale: “Pradè e Ferrari hanno bruciato diversi milioni. Uno si è dimesso, l’altro che aspetta?”

Il noto giornalista di La 7 Luca Speciale ha commentato sul suo profilo X la situazione societaria della Fiorentina e del ruolo di Pradè e Ferrari attaccando duramente l’attuale DG della Fiorentina, queste le sue parole:

“Non hanno mai voluto farsi affiancare da uomini “di calcio” forti e competenti per timore che togliessero loro potere e ne svelassero il bluff. Hanno buttato decine di milioni, tentando spesso la sorte . Uno si è dimesso, l’altro che aspetta?”