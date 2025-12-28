28 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
News

Speciale: “Pradè e Ferrari hanno bruciato diversi milioni. Uno si è dimesso, l’altro che aspetta?”

Redazione

28 Dicembre · 12:01

Aggiornamento: 28 Dicembre 2025 · 12:01

ACF FiorentinaFerrariPradè

di

Il noto giornalista di La 7 Luca Speciale ha commentato sul suo profilo X la situazione societaria della Fiorentina e del ruolo di Pradè e Ferrari attaccando duramente l’attuale DG della Fiorentina, queste le sue parole:

“Non hanno mai voluto farsi affiancare da uomini “di calcio” forti e competenti per timore che togliessero loro potere e ne svelassero il bluff. Hanno buttato decine di milioni, tentando spesso la sorte . Uno si è dimesso, l’altro che aspetta?”

