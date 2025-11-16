Ferrari: “Commisso? Sì è operato, gli serve tempo per ristabilirsi. È il primo a soffrire per la Fiorentina”

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato anche delle condizioni di salute di Commisso a Repubblica: “È il primo a soffrire di questa situazione perché come noi ci credeva tanto e ci ha dato tanto, tutto quello che gli abbiamo chiesto. Purtroppo con questi risultati non gli stiamo dando nessun motivo di soddisfazione.

Ha subito un’operazione e gli serve tempo per ristabilirsi al cento per cento. Conoscendolo, fino a quando non sarà in forma per affrontare il viaggio e la permanenza in Italia, non verrà a Firenze. E Rocco, insieme a sua moglie Catherine, manca tanto anche a noi perché quando è stato qui è sempre stato di grande aiuto”.