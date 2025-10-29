Ferrari: “Pioli ha la nostra fiducia. Commisso ha chiamato due giocatori prima della gara”

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Sky Sport prima di Inter-Fiorentina: “Il momento è questo, il presidente è sempre vicino, e ha chiamato due tre giocatori prima della gara, il momento ci impone di fare di più. La piazza critica giustamente, dobbiamo impara a non cogliere provocazioni sbagliate. A Vienna la squadra ha fatto bene e sono stati applauditi. Ora dobbiamo trovare la strada, ma abbiamo una guida esperta che ha tutta la nostra fiducia e che abbiamo scelto per un percorso lungo. Ci manca un pò di serenità”.