29 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrari: “Pioli ha la nostra fiducia. Commisso ha chiamato due giocatori prima della gara”

News

Ferrari: “Pioli ha la nostra fiducia. Commisso ha chiamato due giocatori prima della gara”

Redazione

29 Ottobre · 20:45

Aggiornamento: 29 Ottobre 2025 · 20:53

TAG:

ACF FiorentinaCommissoFerrariPioli

Condividi:

di

Il direttore generale della Fiorentina Ferrari ha confermato la totale fiducia a Pioli prima della gara contro l’Inter

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Sky Sport prima di Inter-Fiorentina: “Il momento è questo, il presidente è sempre vicino, e ha chiamato due tre giocatori prima della gara, il momento ci impone di fare di più. La piazza critica giustamente, dobbiamo impara a non cogliere provocazioni sbagliate. A Vienna la squadra ha fatto bene e sono stati applauditi. Ora dobbiamo trovare la strada, ma abbiamo una guida esperta che ha tutta la nostra fiducia e che abbiamo scelto per un percorso lungo. Ci manca un pò di serenità”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio