Ferrari: “Settimana carica di responsabilità, Commisso vicino. I prezzi alti per i biglietti un problema”

Il dirigente della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato nel pre partita del derby tra Pisa e Fiorentina

Il dg della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato a Dazn nel pre gara di Pisa-Fiorentina: “La settimana è stata intensa, carica di lavoro e responsabilità. La vicinanza di Commisso c’è sempre e speriamo di fargli un regalo il prima possibile. Kean deve fare una bella prestazione, convinta, ma non importa del singolo ma del gruppo. Lo stadio è un tema delicato e lungo, dovrebbe arrivare questo commissario, e speriamo possa snellire tutto il processo. I prezzi alti per i biglietti popolari sono un problema, in alcuni casi fare come l’UEFA può essere una buona idea”.