Ferrari: “Il passato deve restare solo un bruttissimo ricordo. Dobbiamo ripartire con un’energia diversa”

Nel prepartita di Genoa-Fiorentina, il direttore generale viola Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Dazn, analizzando il difficile momento della squadra, l’arrivo di Paolo Vanoli e le prospettive per il resto della stagione:

«Diverse cose non hanno funzionato in questi mesi, ma sinceramente sul passato non vogliamo più tornare. Dobbiamo tirare una linea e ripartire con un’energia totalmente diversa, perché guardarsi indietro ormai serve solo a ricordare un periodo che vogliamo lasciarci alle spalle».

Sulla scelta del nuovo allenatore, il dirigente viola ha poi aggiunto:

«Abbiamo scelto Paolo Vanoli perché ci è piaciuto il suo carattere, la sua personalità e la voglia che ha mostrato sin da subito di condividere con noi questa sfida. Ci aspettiamo tanto dalla sua esperienza e dalla sua determinazione: crediamo di aver fatto la scelta giusta».

Infine, una riflessione sugli obiettivi della Fiorentina da qui a fine stagione:

«Dobbiamo ragionare partita per partita. Oggi pensiamo al Genoa, poi alla sosta e successivamente alla prossima gara. Non siamo nelle condizioni di fare promesse, ma vogliamo affrontare ogni partita con una mentalità completamente diversa, sia nel gioco che nei risultati».