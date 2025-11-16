16 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:23

Ferrari non si nasconde: “Preoccupati dalla Serie B? Dobbiamo esserlo, oggi la classifica è quella”

Rassegna Stampa

Redazione

16 Novembre · 09:19

Aggiornamento: 16 Novembre 2025 · 09:19

"Il discorso della scintilla alla fine ci si è ritorto contro"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha dichiarato a Repubblica: “Ci vorrà del tempo. Il discorso della scintilla – ogni partita aspettavamo la scintilla… – alla fine ci si è ritorto contro. Per cui adesso è bene sapere che rialzarsi non sarà una cosa immediata, ma come ha detto Vanoli a Genova qualche segnale c’è già stato. Queste due settimane di sosta sono molto importanti, hanno permesso al nuovo allenatore di studiare bene tutto. È molto preciso e puntuale, in pochi giorni ha voluto sapere tantissime cose, dal cibo a come funziona il Viola Park. Preoccupati dalla Serie B? Dobbiamo esserlo perché la classifica oggi è quella e sarebbe sbagliato pensare diversamente”.

