Ferrari non si nasconde: “Preoccupati dalla Serie B? Dobbiamo esserlo, oggi la classifica è quella”

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha dichiarato a Repubblica: “Ci vorrà del tempo. Il discorso della scintilla – ogni partita aspettavamo la scintilla… – alla fine ci si è ritorto contro. Per cui adesso è bene sapere che rialzarsi non sarà una cosa immediata, ma come ha detto Vanoli a Genova qualche segnale c’è già stato. Queste due settimane di sosta sono molto importanti, hanno permesso al nuovo allenatore di studiare bene tutto. È molto preciso e puntuale, in pochi giorni ha voluto sapere tantissime cose, dal cibo a come funziona il Viola Park. Preoccupati dalla Serie B? Dobbiamo esserlo perché la classifica oggi è quella e sarebbe sbagliato pensare diversamente”.