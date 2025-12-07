Ennesima figuraccia di Ferrari: Vanoli non è a un passo dal trovare la chiave e lo ha ammesso

Ennesima figuraccia della Fiorentina sul campo del Sassuolo dove è stata sconfitta per 3-1 nonostante i quasi 4.000 sostenitori viola presenti a Sassuolo. A fine partita il mister Vanoli ha dichiarato in conferenza stampa: “In un mese non ho ancora trovato la chiave, non sono riuscito a entrare nella testa di questi giocatori.” Parole che stonano un po’ con quelle di Ferrari che in settimana aveva dichiarato: “Il mister è ad un passo dal trovare la soluzione.”

Insomma è l’ennesima volta in cui il direttore generale della Fiorentina parla e poi viene smentito. La scorsa settimana fu Palladino a smentirlo. Ferrari aveva dichiarato nel pre partita che non avevano mai cercato l’ex mister e che erano andati diretti su Vanoli. Palladino nel post invece aveva ammesso che una chiacchierata con il club viola c’era stata.

Un mese fa alla conferenza stampa di presentazione di Vanoli e Goretti gli venne chiesto se avesse intenzione di dimettersi. La risposta di Ferrari fu eloquente: “No, l’anno scorso abbiamo fatto 65 punti. E c’eravamo io e Pradè.” Con la Fiorentina ultima in classifica invece che chiedere scusa ai tifosi si pensò a vantarsi del risultato, comunque deludente, dell’anno prima. Il tutto dimenticandosi di nominare Goretti che era seduto accanto a lui e che lavorava in Fiorentina anche lo scorso anno ed era stato appena promosso DS. Insomma il DG della Fiorentina come parla fa una figuraccia