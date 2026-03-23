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Ferrari: “I ragazzi hanno dedicato la vittoria a Rocco Commisso. Croci ragazzo forte ha tanto tempo per crescere”

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Ferrari: “I ragazzi hanno dedicato la vittoria a Rocco Commisso. Croci ragazzo forte ha tanto tempo per crescere”

Redazione

23 Marzo · 19:22

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 19:22

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Alla Viareggio Cup ha parlato anche il DG della Fiorentina Ferrari, ha sottolineato la grande prestazione e vittoria della squadra, del gioiellino Croci: “Prima della partita abbiamo ricordato che oggi la persona più contenta sarebbe stata Rocco Commisso. Questa vittoria ci fa sperare che il nostro lavoro sui giovani stia andando bene e ci fa ricordare il nostro Presidente: la Coppa è dei ragazzi, che sono arrivati fino in fondo con un successo dopo l’altro e l’hanno dedicata a Rocco.
Croci ha dalla sua il tempo per crescere, vediamo cosa succederà. Il settore giovanile per noi è importantissimo, il Viola Park è lì per quello: i miei complimenti oggi vanno a tutti, staff e giocatori.

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