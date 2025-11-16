16 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:55

Ferrari sicuro: “Champions? Mercato importante ma abbiamo sbagliato a creare un’aspettativa così alta”

Ferrari sicuro: “Champions? Mercato importante ma abbiamo sbagliato a creare un’aspettativa così alta”

16 Novembre · 09:55

"Forse era meglio fare un passettino alla volta e dire "vediamo dove possiamo arrivare""

Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha così parlato a Repubblica: “Champions? Abbiamo fatto un mercato importante e abbiamo preso un allenatore di prestigio come Pioli, ma probabilmente abbiamo sbagliato a creare un’aspettativa così alta. Forse era meglio fare un passettino alla volta e dire “vediamo dove possiamo arrivare”. Invece dopo i primi due pareggi la situazione è precipitata e oggi dobbiamo resettare tutto, trasmettendo fiducia e positività ai giocatori e, se possibile, riportando un po’ di entusiasmo. La paura, come ha detto Vanoli, può essere anche un aspetto positivo se la sappiamo gestire. E poi dobbiamo sperare di riconquistare la città, ma questo possiamo farlo solo con i risultati”.

