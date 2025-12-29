Corriere Fiorentino: “Paratici avrà carta bianca sul mercato ma sarà Ferrari a parlare con Commisso”

L’arrivo di Fabio Paratici insomma non è in dubbio (non aveva bisogno della sconfitta di Parma per capire a cosa andava incontro) ma non si concretizzerà prima del 5 gennaio. I motivi son sempre quelli: gli impegni del Tottenham (ieri il Crystal Palace, giovedì il Brentford, domenica il Sunderland) e la non semplice trattativa per liberarsi dai due anni di contratto rinnovati appena finito di scontare la squalifica. Se tutto andrà bene, insomma, l’ex Juventus assumerà il controllo dei viola a cavallo della Befana anche se, dal Viola Park, emerge chiaro il fatto che il filo diretto con Commisso (per questo Giuntoli ha declinato la proposta) lo avrà sempre e comunque il solo d.g. Alessandro Ferrari mentre Paratici avrà carta bianca sul mercato (si aspettano quattro-cinque arrivi, la maggior parte in prestito, e altrettante partenze) e, ovviamente, sull’area tecnica. Lo riporta il Corriere Fiorentino.