29 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Paratici avrà carta bianca sul mercato ma sarà Ferrari a parlare con Commisso”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Paratici avrà carta bianca sul mercato ma sarà Ferrari a parlare con Commisso”

Redazione

29 Dicembre · 10:00

Aggiornamento: 29 Dicembre 2025 · 10:00

TAG:

FerrariFiorentinaParatici

Condividi:

di

Arriveranno 4-5 innesti, la maggior parte in prestito

L’arrivo di Fabio Paratici insomma non è in dubbio (non aveva bisogno della sconfitta di Parma per capire a cosa andava incontro) ma non si concretizzerà prima del 5 gennaio. I motivi son sempre quelli: gli impegni del Tottenham (ieri il Crystal Palace, giovedì il Brentford, domenica il Sunderland) e la non semplice trattativa per liberarsi dai due anni di contratto rinnovati appena finito di scontare la squalifica. Se tutto andrà bene, insomma, l’ex Juventus assumerà il controllo dei viola a cavallo della Befana anche se, dal Viola Park, emerge chiaro il fatto che il filo diretto con Commisso (per questo Giuntoli ha declinato la proposta) lo avrà sempre e comunque il solo d.g. Alessandro Ferrari mentre Paratici avrà carta bianca sul mercato (si aspettano quattro-cinque arrivi, la maggior parte in prestito, e altrettante partenze) e, ovviamente, sull’area tecnica. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio