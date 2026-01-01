1 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:14

Ferrari conferma Vanoli: “Con lui siamo cresciuti fisicamente. I numeri ci stanno dando ragione”

Ferrari conferma Vanoli: "Con lui siamo cresciuti fisicamente. I numeri ci stanno dando ragione"

Redazione

1 Gennaio · 15:17

1 Gennaio 2026

Il direttore Generale della Fiorentina Alessandro Ferrari in un contenuto sui canali ufficiali del club ha ribadito la fiducia a Vanoli:

“Da quando è arrivato Vanoli ci sono situazioni che sono migliorate. Lo dicono i numeri non io. Da un punto di vista di prestazione fisica e di dati. Siamo 5º in Serie A per occasioni create, per possesso palla. Quindi i numeri ci stanno dando ragione. Oltre ai numeri bisogna mettere in campo i risultati e dobbiamo essere tutti quanti focalizzati su questo. Il silenzio stampa non vuole mancare di rispetto a nessuno. Ma è un modo per far concentrare tutti quanti sul lavoro al Viola Park e sulle partite.”

