Ferrari: “Mai pensato alle dimissioni, da quanti anni la Fiorentina non faceva 65 punti?”

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha chiarito la sua posizione durante la conferenza stampa odierna, allontanando ogni voce di un possibile passo indietro dopo le difficoltà recenti della squadra:

“Mai pensato alle dimissioni – ha dichiarato Ferrari –. L’anno scorso abbiamo fatto 65 punti, e mi risulta che erano passati un po’ di anni senza farne così tanti. Avere un presidente forte alle spalle mi dà fiducia per migliorare, eventualmente sarà il presidente a decidere”.

Parole che confermano la volontà del dirigente di proseguire con determinazione nel progetto viola, puntando a rilanciare la squadra dopo un periodo complesso.