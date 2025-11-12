12 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:11

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrari: “Mai pensato alle dimissioni, da quanti anni la Fiorentina non faceva 65 punti?”

News

Ferrari: “Mai pensato alle dimissioni, da quanti anni la Fiorentina non faceva 65 punti?”

Redazione

12 Novembre · 23:11

Aggiornamento: 12 Novembre 2025 · 23:11

TAG:

CommissoFerrariFiorentinaPradè

Condividi:

di

Ferrari ribadisce la bontà del lavoro svolto e la volontà di andare avanti con il sostegno della proprietà

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha chiarito la sua posizione durante la conferenza stampa odierna, allontanando ogni voce di un possibile passo indietro dopo le difficoltà recenti della squadra:

Mai pensato alle dimissioni – ha dichiarato Ferrari –. L’anno scorso abbiamo fatto 65 punti, e mi risulta che erano passati un po’ di anni senza farne così tanti. Avere un presidente forte alle spalle mi dà fiducia per migliorare, eventualmente sarà il presidente a decidere”.

Parole che confermano la volontà del dirigente di proseguire con determinazione nel progetto viola, puntando a rilanciare la squadra dopo un periodo complesso.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio