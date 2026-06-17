Ferrari su Antognoni: “L’auspicio è che il Centenario possa rappresentare un'occasione per guardare avanti”

"Antognoni protagonista di alcune delle pagine più belle e significative della nostra storia"

Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha voluto tendere la mano a Giancarlo Antognoni su Repubblica dopo le parole della leggenda viola: “Ci auguriamo che Giancarlo Antognoni possa scegliere di condividere con il popolo viola una giornata così speciale. Sarebbe il modo più bello per rendere omaggio a una storia che, da sempre, è anche la sua.

Il Centenario della Fiorentina sarà la celebrazione di una storia gloriosa costruita in cento anni da uomini, donne, dirigenti, allenatori e calciatori che hanno contribuito a rendere unica questa maglia.

Giancarlo Antognoni è stato protagonista di alcune delle pagine più belle e significative della nostra storia. Da capitano e da uomo Antognoni ha dimostrato il proprio amore verso la Fiorentina, un legame che continua a vivere nel ricordo e nell'affetto dei tifosi viola. Per questo motivo l'auspicio è che il Centenario possa rappresentare un'occasione per guardare avanti”.