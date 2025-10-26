26 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Contestazione in tribuna: Ferrari replica ai fischi con toni accesi, tra urla, cori e tensione

Redazione

26 Ottobre · 21:00

Aggiornamento: 26 Ottobre 2025 · 21:27

Ferrari

Protesta esplosa al 66’, botta e risposta tra i tifosi in tribuna con il dg viola e cori finali della Fiesole: “Società inesistente”

Nel secondo tempo intorno alla tribuna autorità, alcune decine di tifosi hanno preso di mira i dirigenti vicini a Commisso, nello specifico il direttore generale Alessandro Ferrari, con applausi ironici, urla e insulti, complice il momento difficile della squadra. L’innesco è arrivato al 66’, in occasione del presunto 3-0, annullato dopo la revisione al VAR, che ha fatto esplodere la contestazione. Dopo aver inizialmente evitato di reagire, Ferrari ha perso la calma e ha risposto alle accuse più forti, alzando ulteriormente i toni. Il botta e risposta è durato pochi secondi.

