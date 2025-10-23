23 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:35

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrari a Sky: “Spogliatoio unito e fiducia totale in Pioli e Commisso, tutti compatti e determinati”

News

Ferrari a Sky: “Spogliatoio unito e fiducia totale in Pioli e Commisso, tutti compatti e determinati”

Redazione

23 Ottobre · 18:35

Aggiornamento: 23 Ottobre 2025 · 18:35

TAG:

FerrariFiorentina

Condividi:

di

Il dg viola carica l’ambiente: “Squadra compatta, piena sintonia con Pioli e Commisso. È il momento di una vera svolta”

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto su Sky Sport prima dell’inizio del match: “Lo spogliatoio è uno dei posti in cui la squadra sta meglio, siamo tra di noi così come al Viola Park. Ci sono confronti per capire come aiutare gli altri. Dobbiamo voltare pagina, partire con una nuova avventura, essere uniti e iniziare a svoltare”.

Su Commisso: “Lo sento spesso, più di una volta al giorno. Anche per lui è Stefano Pioli la persona che ci guiderà e ci darà una mano. Ha preso questo impegno insieme a noi con grande entusiasmo, siamo tutti molto uniti anche in questo”.

Sullo stadio: “E’ una situazione che nasce male. Commisso appena arrivato voleva fare lo stadio nuovo e non glielo hanno fatto fare. Da lì c’è stata un’escalation continua di azioni un po’ al limite, oggi la Fiorentina si trova in una situazione di difficoltà. Con questa nuova giunta stiamo dialogando per cercare una soluzione ma chi oggi si affaccia al Franchi capisce che siamo con grande ritardo”. Lo dice Skysport

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio