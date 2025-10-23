Ferrari a Sky: “Spogliatoio unito e fiducia totale in Pioli e Commisso, tutti compatti e determinati”

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto su Sky Sport prima dell’inizio del match: “Lo spogliatoio è uno dei posti in cui la squadra sta meglio, siamo tra di noi così come al Viola Park. Ci sono confronti per capire come aiutare gli altri. Dobbiamo voltare pagina, partire con una nuova avventura, essere uniti e iniziare a svoltare”.

Su Commisso: “Lo sento spesso, più di una volta al giorno. Anche per lui è Stefano Pioli la persona che ci guiderà e ci darà una mano. Ha preso questo impegno insieme a noi con grande entusiasmo, siamo tutti molto uniti anche in questo”.

Sullo stadio: “E’ una situazione che nasce male. Commisso appena arrivato voleva fare lo stadio nuovo e non glielo hanno fatto fare. Da lì c’è stata un’escalation continua di azioni un po’ al limite, oggi la Fiorentina si trova in una situazione di difficoltà. Con questa nuova giunta stiamo dialogando per cercare una soluzione ma chi oggi si affaccia al Franchi capisce che siamo con grande ritardo”. Lo dice Skysport