Ferrari: "La Curva Fiesole ci è sempre stata vicina, ora tocca a noi. Con Vanoli stiamo parlando di mercato"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Sassuolo-Fiorentina

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato nel pre partita di Sassuolo-Fiorentina ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

"L'unione con i tifosi dopo Bergamo è stato un bel momento, con loro al nostro fianco possiamo fare molto di più. Poi è inevitabile che la classifica incida ma i ragazzi della curva ci sono sempre stati vicini e il gesto di domenica ne è la testimonianza. Ora tocca a noi."

Oggi di nuovo 3-5-2 ma si sta pensando a un cambio modulo. Vanoli però ha fatto presente la mancanza di esterni d'attacco, è già un indizio di mercato?

"Adesso dobbiamo pensare partita dopo partita, del mercato ne stiamo parlando con il mister perché vogliamo arrivare pronti a gennaio. In ogni caso sarà lui a valutare la testa e le gambe dei giocatori per decidere cosa fare oggi e cosa fare in futuro, poi a gennaio vedremo se mettere mano."

Prima settimana di lavoro al completo al Viola Park, che facce ha visto?

"Hanno lavorato tanto, con diversi doppi allenamenti ma i giocatori sono consapevoli che c'è bisogno di questo. Ci sono stati anche momenti di confronto, oggi ci sono stati gli auguri a Kouame. Il gruppo è compatto, il momento è delicato ma siamo pronti."