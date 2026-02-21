21 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:34

Ferrari: "Orgogliosi di rappresentare l'italianità grazie alla famiglia Commisso. Crediamo nello spirito di appartenenza di Firenze"

Ferrari: “Orgogliosi di rappresentare l’italianità grazie alla famiglia Commisso. Crediamo nello spirito di appartenenza di Firenze”

21 Febbraio · 12:56

Aggiornamento: 21 Febbraio 2026 · 12:58

"La Famiglia Commisso, il Presidente Rocco in prima persona insieme a sua moglie Catherine e suo figlio Giuseppe, hanno sempre voluto portare avanti questi valori"

Nella giornata odierna sul Corriere dello Sport è apparsa una notizia inerente alla Fiorentina che profuma molto di italianità e senso di appartenenza verso la città di Firenze. Si tratta del commento di Alessandro Ferrari, riportate dal quotidiano sportivo:

“Come Società siamo davvero orgogliosi di poter rappresentare in maniera così forte l’italianità. Crediamo che lo spirito di appartenenza sia fondamentale in una squadra ed è quello che la Famiglia Commisso, il Presidente Rocco in prima persona insieme a sua moglie Catherine, hanno sempre voluto, con suo figlio Giuseppe, che sta portando avanti questi valori. Una squadra che si riconoscesse in una città e che avesse un forte legame con l’Italia, anche per questo è nato il Rocco B. Commisso Viola Park, per permettere a tanti ragazzi di crescere con uno scopo comune ed un legame che li unisse”.

