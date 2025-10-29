Ferrari a Dazn: “Ripartiamo dagli ultimi venti minuti col Bologna. Anche noi siamo critici con noi stessi”

A pochi istanti dall’inizio della sfida tra Inter e Fiorentina a San Siro, ha parlato a Dazn il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari: “Non abbiamo cambiato idea su Pioli, lavoriamo tutti i giorni insieme, dobbiamo fare meglio, prendere spunto dalla gara contro il Rapid, dagli ultimi minuti contro il Bologna, e mettere in campo tanta rabbia, e questo speriamo che capiti sempre di più e il più in fretta possibile.

Abbiamo una rosa importante, Ndour sta crescendo, da un punto di vista fisico ha caratteristiche che potrebbero servire, dietro sono state fatte delle scelte per far rifiatare qualcuno, Luca ha avuto anche una frattura al naso e domenica giochiamo con il Lecce. Credo che mister e rosa vadano di pari passo, lui sa le scelte che deve fare, vede i ragazzi tutti i giorni. Ci aspettiamo tanto anche da quelli che giocano di meno.

Siamo compatti, è giusto che ci siano critiche, siamo ipercritici anche noi, ma al nostro interno cerchiamo di isolarci e lavorare, preparando la gara che arriva, sperando di fare come a Vienna. Se i tifosi vedranno rabbia e intensità torneranno a tifare, cosa che non hanno smesso di fare”.