Bucchioni rivela: “Baratro Fiorentina. Pradè mi aveva confessato di aver paura di finire in B”

Dopo la sconfitta interna della Fiorentina contro il Lecce per 0-1, Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana con parole durissime. Tanti i temi affrontati con l’analisi dell’editorialista che non lascia spazio a interpretazioni: la squadra è allo sbando, senza identità e senza guida.

«C’è un’assenza totale di gioco e di anima. Dopo dieci partite così, bisogna mandare via il tecnico. Stasera abbiamo visto ancora il doppio regista, con una fragilità in mezzo al campo disarmante. La squadra non sa cosa fare. Pioli è ancora lì solo perché ha un contratto da tre milioni netti. Intanto dalla società arriva un silenzio imbarazzante».

Bucchioni punta il dito anche sulle scelte dirigenziali successive alla scomparsa di Joe Barone: «La madre di tutto ciò che è successo è la promozione di Ferrari a direttore generale. Quella decisione ha dato subito l’idea di un ridimensionamento. Italiano è stato cacciato e molti erano persino contenti, che avesse perso tre finali senza rebdersi conto di avere tra le mani uno dei migliori tecnici in assoluto. Poi la diatriba Pradè-Palladino andata in scena per un’intera stagione senza che la proprietà intervenisse. Pioli infine aveva sicuramente voglia di tornare, ma in Arabia ha probabilmente perso motivazioni, e si è ritrovato con la squadra costruita per Palladino.».

Poi la rivelazione clamorosa: «Mi ha telefonato Pradè in settimana e mi ha detto: “Ho paura di andare in Serie B”. Ecco il termometro della situazione. Non si rendono conto davvero del baratro in cui è precipitata la Fiorentina».

Secondo Bucchioni, il problema è ormai strutturale: «Commisso deve prendere decisioni forti, perché il suo progetto “società-famiglia” gli si sta sciogliendo tra le mani. In ogni società servono le persone giuste al posto giusto. Se non ha idee, si faccia consigliare da professionisti esterni, ma deve ripartire da un direttore generale che capisca di calcio».

Sull’allenatore, l’opinionista non ha dubbi: «In questo momento serve uno specialista, un tecnico pratico come Ballardini, per salvare la stagione e poi riprogrammare con calma».

Infine una stoccata al capitano: «Ranieri, poi, non può continuare a fare il capitano: certe sceneggiate non si possono vedere».