Il Bologna vince ancora, battuto il Verona 1-2. Adesso la Fiorentina è settima a meno 5 dal 6° posto

Vince il Bologna segnando un gol per tempo e sfiorando il terzo gol in pieno recupero con Dallinga. Il racconto della partita e la classifica

Dopo un primo tempo noioso, nel quale a sbloccare la situazione era stata una rete di Jens Odgaard al 40' su un bell'assist di Calabria, la ripresa di Verona-Bologna ha tutt'altro tenore e regala emozioni a non finire. Prima il rosso a Valentini che sembrava aver chiuso i giochi, poi il gol di Cambiaghi, infine l'immediato 1-2 di Mosquera con annesso finale concitato. Il Bologna vince e si regala nuovi sogni europei.

Il primo squillo è di marca rossoblu: Odgaard si avventa su un pallone vagante al limite dell'area e calcia al volo, mandando però alta la sfera sopra alla traversa. I minuti trascorrono lenti con un sostanziale equilibrio. I rossoblu cercano di imporsi con il possesso palla, in attesa di trovare il varco giusto ed i veneti che si affidano alle ripartenze. Al 23' il Bologna riesce ad entrare di nuovo pericolosamente in area con l'inserimento di Moro, ma Dawidowicz è attento a sbrogliare una situazione che poteva farsi complicata. Complicata l'uscita tentata da Montipò su Calabria due minuti più tardi, che provoca qualche brivido ai tifosi locali. Il Verona protesta per un contatto in area di rigore con Bradaric che finisce a terra dopo un pregevole inserimento premiato da Sarr, con Calabria fatto fuori ed un contrasto sospetto con Beukema. L'arbitro Rapuano però fa cenno di continuare anhe dopo aver atteso il check del Var.

Odgaard la sblocca

Al 40' si sblocca il risultato allo stadio Bentegodi. Dopo 40 minuti di sostanziale equilibrio e privi di veri emozioni, pregevole percussione centrale di Calabria Orsolini dal centro-sinistra che premia l'inserimento di Odgaard, il danese controlla e apre il sinistro spiazzando Montipò sul secondo palo a tu per tu con il portiere avversario. Prima della fina c'è un altro brivido per il Verona su una sbavatura di Valentini, ma Orsolini non ne approfitta scivolando al momento della giocata.

Zanetti inserisce Tengstedt per Bernede, aumentando il peso offensivo dei suoi. Italiano risponde con Aebischer per Moro. Dopo 3 minuti Odgaard viene premiato nell'inserimento da Ndoye, il danese calcia con forza da posizione defilata, Montipò risponde come può mandando in corner. Ndoye si mette in proprio al 51', si accentra e calcia, tiro alto. Aebischer ha lo spazio per tirare sugli sviluppi di un corner, conclusione smorzata che viene controllata da Montipò.

Al 61' si accende Suslov: salta sia Aebischer che Ferguson, poi imbuca alla perfezione per Tengstedt che prima si fa fermare da Skorupski in uscita, poi insacca di testa. Tutto fermo però: l'attaccante era partito in posizione irregolare, confermata poi dal check del VAR. Potenziale grande occasione per i padroni di casa, ma Lucumi è monumentale a chiudere Sarr lanciato in ripartenza in 2 vs 1.

Al 71' il Verona rimane in dieci: Ndoye parte centralmente, Valentini già ammonito lo stende e rimedia il secondo giallo inevitabile. Miranda dal piazzato che ne consegue mira al "sette", ma il suo tiro non è abbastanza potente e Montipò fa buona guardia. Tengstedt ha la palla dell'1-1 un minuto dopo, ma dopo un bel controllo la spara alta. Zanetti prova anche a rimescolare le carte inserendo Mosquera per Sarr e schierandosi con un 4-3-2, ma il Bologna addormenta il match con un possesso palla lungo che manda fuori giri i rivali.

Raddoppio del Bologna al Bentegodi al 79'. Dominguez approfitta di una dormita difensiva di Niasse e serve Cambiaghi, che lascia partire un tiro non irresistibile, Montipò fa una vera papera e la palla si infila all'angolino. Passa un minuto e arriva il gol che riapre subito la partita: Tengstedt da destra mette un pallone basso al centro, Mosquera anticipa tutti e tira, Skorupski si oppone ma il rimpallo favorisce l'attaccante e la palla finisce in rete. Il Verona ora è gagliardo e attacca ogni volta che può, come quando Lazovic manda alto un tiro dal limite di controbalzo. Nel finale clamorosa occasione per segnare il terzo gol fallita da Dallinga che spedisce fuori da ottima posizione. Finisce 1-2. Questa la classifica attuale