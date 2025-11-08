Pareggio salvezza al Via del Mare: Lecce e Verona si allontanano di poco, la Fiorentina osserva

Al Via del Mare di Lecce è andato in scena il primo anticipo del sabato, al pari di Como-Cagliari, dove si sono sfidate Lecce e Verona in uno scontro salvezza con i salentini che venivano dalla vittoria di Firenze e cercavano conferme in coda alla classifica per distanziarsi dalla zona retrocessione.

A Lecce pochissime emozioni con i padroni di casa che hanno cercato di imporre il proprio ritmo alla gara senza però mai incidere davvero. Il Verona è rimasto molto chiuso, accendendosi a sprazzi, ma senza creare grossi pericoli per Falcone. Il brivido principale è arrivato al minuto 77 quando Abisso aveva fischiato un rigore per un fallo su Camarda poi tolto dal VAR.

Un’altra azione pericolosa è arrivata in chiusura di match con Niasse che ha colpito un palo per gli scaligeri su assist di Sarr al minuto 91. Il Lecce sale al quattordicesimo posto con il Cagliari, mentre il Verona va a 6 a più due sui viola al penultimo posto.