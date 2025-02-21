Verona-Fiorentina, pronto l’esodo viola nel nome del gemellaggio: saranno più di 3mila al Bentegodi

Migliaia di tifosi della Fiorentina seguiranno la squadra a Verona

Migliaia di tifosi della Fiorentina seguiranno la squadra a Verona per la trasferta di domenica, considerata la più bella della stagione anche per lo storico gemellaggio con i sostenitori dell'Hellas, nato nel 1975/76. Almeno 3.000 tifosi viola saranno nel settore ospiti del Bentegodi, con l'obiettivo di arrivare a 3.500 grazie agli ultimi 500 biglietti disponibili. L'orario pomeridiano ha favorito la corsa ai tagliandi, e i tifosi si sposteranno con auto, pullman e treni. Oltre alla festa sugli spalti, l'obiettivo è sostenere la squadra per una vittoria preziosa in ottica europea. Oggi la Lega Serie A annuncerà anticipi e posticipi delle gare contro Napoli, Juventus, Atalanta e Milan. Lo scrive La Nazione.