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Verona-Fiorentina, pronto l’esodo viola nel nome del gemellaggio: saranno più di 3mila al Bentegodi

Migliaia di tifosi della Fiorentina seguiranno la squadra a Verona

A cura di Lisa Grelloni
21 febbraio 2025 08:24
Verona-Fiorentina, pronto l’esodo viola nel nome del gemellaggio: saranno più di 3mila al Bentegodi - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Migliaia di tifosi della Fiorentina seguiranno la squadra a Verona per la trasferta di domenica, considerata la più bella della stagione anche per lo storico gemellaggio con i sostenitori dell'Hellas, nato nel 1975/76. Almeno 3.000 tifosi viola saranno nel settore ospiti del Bentegodi, con l'obiettivo di arrivare a 3.500 grazie agli ultimi 500 biglietti disponibili. L'orario pomeridiano ha favorito la corsa ai tagliandi, e i tifosi si sposteranno con auto, pullman e treni. Oltre alla festa sugli spalti, l'obiettivo è sostenere la squadra per una vittoria preziosa in ottica europea. Oggi la Lega Serie A annuncerà anticipi e posticipi delle gare contro Napoli, Juventus, Atalanta e Milan. Lo scrive La Nazione.

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