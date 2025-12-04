Nazione: “Maxi-sconti e tariffe agevolate, l’obiettivo della società è il pienone col Verona”

Mentre si prepara l’esodo alla volta di Reggio Emilia, la Fiorentina ha messo in vendita anche i biglietti per la sfida interna contro il Verona, in programma domenica 14 dicembre alle 15. Altra gara fondamentale, da vincere a ogni costo. Per incentivare la presenza sugli spalti, la società viola ha deciso di ridurre sensibilmente i prezzi dei biglietti. Sconti del 50% per i possessori della Viola Card e tariffe agevolate in Maratona per i tesserati delle scuole calcio e i loro accompagnatori.

L’obiettivo è chiaro: riempire lo stadio e trasformare il sostegno della città in una spinta decisiva. Il resto, però, dovrà mettercelo la squadra, ancora alla ricerca di certezze e soprattutto vittorie. Ma da domenica una cosa è certa: se i calciatori in campo daranno tutto, il sostegno dei tifosi non mancherà mai. Nemmeno in una situazione difficile come quella attuale. Il patto salvezza è sancito e a questo punto è fondamentale. La squadra sa bene che con il supporto della propria gente (in casa e in trasferta) l’impresa salvezza sarà un po’ meno complicata. Lo scrive La Nazione.