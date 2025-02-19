Corriere dello Sport: “Ipotesi doppio play con il Verona, Fagioli ci sarà. Resta il dubbio su Adlì”

Il Como di Fabregas, per lunghi tratti della gara di domenica, è venuto a palleggiare a Firenze. Una Fiorentina remissiva e chiusa in difesa era servita per superare più o meno indenni i mesi invernal...

Il Como di Fabregas, per lunghi tratti della gara di domenica, è venuto a palleggiare a Firenze. Una Fiorentina remissiva e chiusa in difesa era servita per superare più o meno indenni i mesi invernali. Palladino aveva trovato la medicina amara per guarire una Fiorentina che si era appassita dopo le otto vittorie consecutive in campionato. Da Verona dovrà nascere un'altra Fiorentina, nell'atteggiamento più che negli uomini.

Difesa e contropiede non può più bastare, anche perché il mercato di gennaio ha portato un valore nuovo a questa rosa. Soprattutto a centrocampo, dove con l'arrivo di Fagioli e Ndour, adesso ci sono molte più opzioni. Nel laboratorio del Viola Park si sta studiando una nuova versione, più moderna, di questa

Fiorentina: più possesso, ovvero più fini palleggiatori. Due su tutti, Yacine Adli e Nicolò Fagioli. L'ipotesi doppio-play, in occasioni in cui la Fiorentina dovrà sforzarsi di imporre il proprio gioco come le prossime due gare con Hellas Verona e Lecce, potrebbe essere la carta giusta per cambiare volto al centrocampo e quindi a tutta la manovra gigliata. Ovviamente le condizioni di Adli saranno fondamentali per capire se questa ipotesi prenderà corpo, mentre Fagioli partirà sicuramente dal 1’.

Dopo l'esperimento rivedibile da trequartista, il numero quarantaquattro dovrebbe essere abbassato sulla linea mediana, sempre per la necessità di avere un'uscita a centrocampo più pulita. Non dovesse farcela Adli, non dovrebbe cambiare comunque la volontà di fondo. C'è la necessità di una proposta di gioco diversa, un inversione di tendenza, che partirà proprio dalla gara di Verona. Lo riporta il Corriere dello Sport.