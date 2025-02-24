Corriere dello Sport duro: “Palladino ha colpe ma i calciatori cosa fanno? Fiorentina orrenda”

La Fiorentina ha offerto una prestazione disastrosa

La Fiorentina offre una prestazione disastrosa a Verona, mostrando una squadra priva di idee, scollegata tra i reparti e incapace di reagire. La vittoria dell'Hellas è ampiamente meritata per determinazione e spirito di sacrificio, tutto ciò che è mancato ai viola. La partita è stata inaccettabile sotto ogni aspetto, con responsabilità da dividere tra l'allenatore e i giocatori, apparsi remissivi e senza carattere. Il club dovrà riflettere sul futuro di Palladino, che venerdì contro il Lecce si giocherà probabilmente la sua ultima chance.

Come se la situazione non fosse già critica, l'infortunio di Moise Kean ha aggiunto ulteriore preoccupazione. Al 57', in un contrasto aereo, l'attaccante ha subito un duro colpo alla testa, rimanendo a terra stordito. Nonostante un primo tentativo di rientro, ha poi perso l'equilibrio ed è stato portato via in barella per accertamenti in ospedale. Fortunatamente, le condizioni del giocatore sembrano rassicuranti, ma l'episodio ha scosso squadra e tifosi, rendendo ancora più cupa la serata viola.

Dopo l'uscita di Kean, la Fiorentina è completamente scomparsa dal campo, incapace di costruire gioco e reagire. Il Verona ha capito di poter colpire e, dopo alcuni tentativi, ha trovato il gol vittoria con Bernede al 94', complice una difesa viola imbarazzante. L'Hellas ha osato e vinto, mentre i viola si sono arresi senza lottare. L'ennesima prova deludente che rende il futuro della Fiorentina sempre più incerto. Lo riporta il Corriere dello Sport.