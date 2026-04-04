Gudmundsson-Suslov, rosso e veleni. L'islandese sui social "la maglia? Comprala allo store"

Dall’espulsione al siparietto su Instagram: l’islandese ironizza con lo slovacco dopo il doppio confronto tra campo e spogliatoi

Albert Gudmundsson torna a far parlare di sé dopo il movimentato finale di Verona-Fiorentina. L’attaccante viola è stato protagonista del parapiglia con Suslov con annessa maglia strappata che gli è costato l’espulsione, episodio che ha acceso gli animi in campo e trovato un seguito anche nel tunnel degli spogliatoi al termine della gara.

La tensione, però, non si è esaurita con il triplice fischio. Nel dopogara, Gudmundsson ha infatti pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, scegliendo l’ironia per commentare quanto accaduto. Nel messaggio social, il giocatore ha preso di mira proprio Suslov, invitandolo con un sarcastico "Easier here" a rivolgersi al Fiorentina Store per procurarsi la sua maglia. Resta ora da capire se quanto avvenuto tra campo e spogliatoi avrà strascichi disciplinari pesanti.