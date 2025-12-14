14 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:16

La Fiorentina affonda, la società sceglie la strada del silenzio stampa. Riflessioni in corso?

La Fiorentina affonda, la società sceglie la strada del silenzio stampa. Riflessioni in corso?

di

Nona sconfitta in 15 partite, il Franchi schiuma rabbia e il club viola chiude ogni contatto con i media dopo il 2-1 interno

La Fiorentina sceglie la linea del silenzio dopo l’ennesimo passo falso stagionale. La sconfitta interna per 2-1 contro il Verona, maturata al termine di una gara amara e ricca di tensione, rappresenta il nono ko in quindici partite, un bilancio che ha spinto il club a una decisione netta.

La società viola ha comunicato che non ci saranno dichiarazioni ufficiali: nessun tesserato parlerà con la stampa. Una presa di posizione forte, che evidenzia il momento delicato vissuto dalla squadra e l’intenzione di fare quadrato all’interno, evitando polemiche e ulteriori pressioni mediatiche.

Il Franchi, già scosso dal risultato, ha assistito così a un finale segnato non solo dalla delusione sportiva, ma anche da un clima di chiusura totale. Il silenzio stampa viene interpretato come un segnale di riflessione profonda, in attesa di risposte sul campo e di una svolta necessaria per invertire una stagione finora fallimentare.

