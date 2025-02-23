PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN UN FANTASMA, ZANIOLO SBAGLIA TUTTO. COMUZZO IL MIGLIORE

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Bentegodi per la sfida contro il Verona

De Gea 6 Qualche parata scolastica ma nulla di più, fino al gol subito su cui non può far nulla

Dodò 5,5 In fase difensiva è spesso lasciato all'uno contro uno, sbaglia al minuto 82 dove si fa tagliare alle spalle ma si perdonare con un salvataggio di testa al minuto 86 con una palla pericolosa in area. In fase offensiva ha cercato di accelerare ogni volta ne ha avuta la possibilità ma la catena di destra con Zaniolo indubbiamente non ha funzionato

Comuzzo 6,5 Non è stata una gara semplice perchè molto spesso è stato lasciato solo, cosi come il suo compagno di reparto Ranieri, ma se l'è sempre cavata benissimo ed ha vinto tutti i duelli. Salvataggio provvidenziale in piena area al minuto 82

Ranieri 6,5 Mezzo voto in più perchè ha murato in maniera decisiva un tiro che probabilmente sarebbe finito in porta nel secondo tempo. Sempre al posto giusto nel momento giusto, sa leggere tutte le situazioni. Esce perchè malconcio

Parisi 5,5 Non benissimo la catena di sinistra che non viaggia come dovrebbe e questo penalizza il terzino campano che comunque non gioca una partita negativa, tiene bene la posizione e cerca di giocare la palla ma sempre con troppa sufficienza

Cataldi 5 Non fa girare la squadra e il compito sarebbe il suo. Lento, compassato, dovrebbe essere il fulcro della manovra, ma la manovra non c'è e lui ne è responsabile. Si nasconde

Mandragora 5 Non dà ritmo, non dà qualità alla manovra, qualche passaggio elementare ed ha cercato di fare scudo davanti alla difesa ma poca roba perchè poca roba è stato il Verona in attacco per 65 minuti, quelli in cui è rimasto in campo Rolando. Batte male la punizione dal limite che sarebbe potuta essere un pericolo

Zaniolo 4,5 Cerca di saltare Valentini in tutti i modi ma ci riesce pochissime volte. Quando è bravo a prendergli il tempo ed ha superarlo in qualche modo, poi non riesce a incidere con giocate degne delle sue qualità tecniche

Beltran 4,5 Sbaglia quasi tutti i palloni che tocca, non incide mai, non tira mai in porta, non ci prova nemmeno. E quando viene schierato centravanti dopo l'uscita dal campo di Kean, la Fiorentina praticamente gioca in 10

Folorunsho 5,5 Nei primi minuti mette due ottimi cross per Kean e Zaniolo ma con il passare dei minuti si spegne logorato da un duello individuale che lo annulla

Kean 5,5 Uscito per una ferita al volto dopo uno scontro di gioco, la sua gara è stata di lotta continua con i diretti marcatori, lasciato troppo solo, ha pagato indubbiamente il non gioco offensivo della squadra viola

Richardson 5 Entra e sbaglia tutti i palloni che ha toccato

Fagioli 5,5 Non è brillante, sembra che sia arrivato ieri, ma in realtà si allena da 20 giorni con la squadra

Ndour 5 Entra ma non dà nulla alla squadra, confusionario, perde la palla che porta al gol subito

Pablo Mari 5 Si perde Sarr in occasione del gol del Verona

Caprini 5 Sfortunato, regala la palla della vittoria al Verona