Bernede: "Ci meritiamo la vittoria perché nella ripresa abbiamo creato tanto, felice per il gol"

Il match winner Antoine Bernede ha parlato del gol e della vittoria dei veronesi contro la Fiorentina

Nel dopogara della sfida tra Fiorentina e Verona, ha parlato il match winner Antoine Bernede: "Sono felice del gol perché è capitato all'ultimo ed è stato bellissimo. Ci meritiamo questo successo perché nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita e abbiamo creato molte occasioni da gol. Il pubblico ci ha spinto e l'ambiente è stato fantastico, sono stati loro a spingerci verso la vittoria. Era un periodo difficile e ne usciamo alla grande".