Bernede: “Gol alla Fiorentina? Comuzzo arrivava velocemente, così ho fatto la finta e ho segnato”

Ora ci godiamo questo momento

Antoine Bernede, attaccante dell’Hellas Verona, ha punito la Fiorentina al 95’. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Ci racconti il gol alla Fiorentina? Ho recuperato palla, ho visto il difensore (Comuzzo, ndr) arrivare molto velocemente per bloccare il tiro e quindi ho deciso di fare una finta. E ho segnato davanti ai tifosi. Venivamo da un momento difficile, questa è una vittoria importante, non abbiamo preso gol e abbiamo creato parecchie occasioni. Ora ci godiamo questo momento, ma pensiamo subito alla Juve”.