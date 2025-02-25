Bernede: “Gol alla Fiorentina? Comuzzo arrivava velocemente, così ho fatto la finta e ho segnato”
Ora ci godiamo questo momento
A cura di Lisa Grelloni
25 febbraio 2025 10:30
Antoine Bernede, attaccante dell’Hellas Verona, ha punito la Fiorentina al 95’. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Ci racconti il gol alla Fiorentina? Ho recuperato palla, ho visto il difensore (Comuzzo, ndr) arrivare molto velocemente per bloccare il tiro e quindi ho deciso di fare una finta. E ho segnato davanti ai tifosi. Venivamo da un momento difficile, questa è una vittoria importante, non abbiamo preso gol e abbiamo creato parecchie occasioni. Ora ci godiamo questo momento, ma pensiamo subito alla Juve”.