PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO FORTINI, KEAN SI MANGIA DUE GOL. SI SALVANO PARISI E FAGIOLI

De Gea 4,5 Il gol di Orban è anche e soprattutto opera sua, gli spalanca la porta, non copre il primo palo e non para un tiro lento e prevedibile

Pongracic 6 In fase difensiva ha poco lavoro da fare, tanto invece in fase di impostazione dove ha spesso la palla tra i piedi per impostare. A volte è troppo lento, gioca come se la Fiorentina fosse in vantaggio

Comuzzo 6 Tiene bene i diretti avversari, sbaglia poco, nel primo tempo solo un passaggio in fase di costruzione, nel secondo tempo invece è troppo leggero su una marcatura dopo un contropiede del Verona, sul resto è ordinato e preciso. Palla al piede potrebbe avere più coraggio

Ranieri 4,5 Si fa mangiare da Orban in occasione del gol del vantaggio del Verona, palla leggibile che non capisce. Perde tempo e spazio. Sfiora il gol da due passi ma ti testa colpisce in maniera lenta e non decisa e secca

Dodò 6 Gioca una quantità e elevatissima di palloni, il gioco viola si basa solo sulle sue giocate in fase di uscita. A volta è brillante e riesce a saltare il diretto avversario mettendo dei buoni palloni nel mezzo, altre volte sbaglia perchè cerca sempre di andare sul destro e gli avversari leggono la giocata

Sohm 4,5 Sbaglia quasi tutte le scelte, soprattutto quelle in fase di finalizzazione, commentare la sua gara è difficile. Ha mezzi importante soprattutto da un punto di vista fisico e di potenza ma non li sfrutta mai

Fagioli 6,5 Gioca probabilmente la miglior gara della sua stagione, ha coraggio, finalmente guarda e serve palloni in verticale, serve due meravigliosi palloni per Kean che clamorosamente sbaglia, si fa sempre vedere e trovare dai compagni in fase di impostazione e costruzione

Mandragora 5 Mezzo voto in più perchè almeno ci mette impegno ma gli resta solo quello, sbaglia scelte, movimenti, quasi tutto

Parisi 6,5 Gli unici errori della sua gara sono nel primo tempo quando viene puntato in fase difensiva per il resto gioca una gara maiuscola, con recuperi, avanzate, corse. Dà tutto e si vede, non si risparmia anche andando in zone del campo che non sono di sua competenza

Gudmundsson 5,5 Gioca una partita fatta di coraggio, la grande pecca è quando, lanciato a rete, invece di tirare in porta da buona posizione ha un enorme eccesso di altruismo e cerca di servire Kean, sbagliando. I suoi tocchi sono per la maggior parte giusti e precisi, si fa anche vedere spesso. Non si nasconde mai e regala qualche buona giocata

Kean 5 Mezzo voto in meno perchè perlomeno innesca il gol del pareggio, per il resto la sua partita è fatta dai due giganteschi gol mangiati, uno per tempo. Errori troppo grandi che condizionano partita e risultato

Richardson 5,5 Gioca tanti palloni ma molto spesso non dà nulla, giocate spesso banali e facilmente leggibili

Fortini 4,5 La cosa migliore della sua partita è lanciare di prima la palla che porta al contropiede di Gudmundsson, per il resto tantissimi errori e mai una palla pulita messa nel mezzo o un avversario superato. Si addormenta sul secondo gol del Verona